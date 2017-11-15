شاهد: باحث يخترق خاصية "آيفون إكس" للتعرف على الوجوه

استطاع باحث فيتنامي اختراق خاصية التعرف على الوجه بهاتف "آيفون إكس" الجديد الذي تنتجه شركة "أبل"، وذلك باستخدام قناع مصنوع بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد والسيليكون وشريط ورقي لاصق.

وشكك البعض في إعلان شركة "بكاف" الفيتنامية للأمن الإلكتروني، الجمعة الماضية، عن نجاحها في اختراق خاصية "أبل" للتعرف على الوجه، ومقطع فيديو لاحق يعرض ما بدا أنه هاتف آيفون يجري فتحه فور وضعه أمام قناع المزعوم.

وعرض نغو توان آنه، نائب رئيس الشركة الفيتنامية أمام "رويترز" كيف خدع البرنامج واستطاع فتح الجهاز أكثر من مرة، وفي بادئ الأمر فتح الهاتف بوجهه ثم باستخدام القناع، وبدا الجهاز وهو يُفتَح في كل مرة.

لكن نغو رفض تسجيل اسم مستخدم والقناع على الهاتف منذ البداية، وقال إنه سيلزم وضع جهاز الآيفون والقناع في زوايا محددة جدا، وأيضًا تنقيح القناع وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 ساعات.

وأقر نغو بأن إعداد القناع لم يكن سهلا، لكنه قال إن ما عرضه يبين أن خاصية الفتح بالتعرف على الوجه ستكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة للبعض.

وقال "ليس سهلا على الناس العاديين القيام بما نقوم به هنا، لكن هذا يثير القلق في قطاع الأمن الإلكتروني ولدى الناس المهمين مثل السياسيين ورؤساء الشركات".

ورفضت شركة "أبل" التعليق ووجهت الصحفيين إلى صفحة على موقعها الإلكتروني تشرح كيف تعمل خاصية التعرف على الوجه.

وتقول الصفحة إن احتمال نجاح شخص عشوائي في فتح هاتف مستخدم آخر بخاصية الوجه هي تقريبا واحدة في كل مليون مقارنة باحتمال واحد إلى 50 ألفا بالنسبة لخاصيتها السابقة بالفتح ببصمة الإصبع.

وهذه تعتبر أول حالة يُعلن عنها من قبل باحثين يثبت فيها على ما يبدو خداع خاصية "آيفون إكس" للتعرف على الوجوه.

وقال خبراء في الأمن الإلكتروني إن المسألة ليست إمكانية اختراق الخاصية بقدر كم الجهد المطلوب لإجراء الإختراق.

وقالت الشركة الفيتنامية إن بحثها استغرق نحو أسبوع وشمل العديد من الإخفاقات.

وتمت صناعة القناع من البلاستيك المغطى بشريط ورقي يشبه جلد البشرة وجرى تزويده بأنف سيليكون وورق للعيون والفم.