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طرح دمية باربي محجبة في الأسواق تكريما للاعبة أمريكية مسلمة

شركة ماتيل لألعاب الأطفال أصدرت "دمية باربي" بالحجاب تكريما للاعبة ابتهاج محمد
شركة ماتيل لألعاب الأطفال أصدرت "دمية باربي" بالحجاب تكريما للاعبة ابتهاج محمد
14/11/2017

أعلنت شركة ماتيل لألعاب الأطفال أنها سوف تكرم لاعبة المبارزة بالشيش الأمريكية ابتهاج محمد.

وذلك بعد أن دخلت التاريخ في 2016 كأول رياضية تنافس في إحدى دورات الألعاب الأولمبية مرتدية الحجاب.

وقررت ماتيل تكريم ابتهاج محمد بطرح دمية باربي الشهيرة مرتدية الحجاب، التي تعد إحدى الإصدارات الجديدة للشركة الأمريكية والتي تحمل كلمة مختصرة لجملة "هي البطلة" بدمج حروف الكلمتين، حيث تهدف الشركة من وراء هذا الإجراء إلى تسليط الضوء على النساء اللواتي يعتبرن مصدرا لإلهام الأطفال.

وقالت ماتيل (الإثنين) عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ابتهاج لا تزال تلهم النساء والأطفال في العالم أجمع من أجل كسر الحواجز".

ومن جانبها، أعربت الرياضية الأمريكية عن شعورها بالفخر بهذا التكريم، حيث قالت: "أشعر بالفخر بعد أن عرفت أن الطفلات الصغيرات في كل العالم يمكنهم أن يلعبن بباربي التي اختارت الحجاب، إنه حلم الطفولة الذي أصبح حقيقة".

وتضم مجموعة "هي البطلة" التي تنتمي إليها الدمية باربي مرتدية الحجاب دميات أخرى صنعت خصيصا لتكريم أشخاص أخرين مثل راقصة الباليه ميستي كوبلاند والممثلة كريستين تشينوويث والسينمائية والروائية آفا دوفيرناي.

وأعلنت ماتيل أن دمية باربي بالحجاب ستتوافر في الأسواق بدء من العام 2018.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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