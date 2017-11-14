شاهد: نقابة الموسيقيين في مصر توقف شيرين عبد الوهاب عن الغناء

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر وقف المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب عن الغناء وإحالتها للتحقيق بعد واقعة "بلهارسيا النيل".

وقالت النقابة في بيان الثلاثاء: "قررت نقابة المهن الموسيقية وقف الفنانة شيرين عبدالوهاب وإحالتها للتحقيق لما بدر منها في الحفل المقام في لبنان وذلك من سخرية واستهزاء غير مبرر على مصرنا العزيزة، الأمر الذي يسيء إلى النقابة وإلى جموع الشعب حيث أن ما بدر من المطربة قد أساء إلى جموع الشعب المصري الذي رفض ما جاء على لسان المطربة".

ونُشر فيديو للمطربة المصرية خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترد فيه على طلب إحدى المعجبات عقب مطالبتها بأغنية "ما شربتش من نيلها"، قائلةً: "هيجيليك بلهارسيا"،وتابعت: "اشربى إيفيان أحسن"، وهى مياه معدنية فرنسية الصنع.

وأثار الفيديو جدلا على المواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر مغردون أن ما صرحت به المطربة يمثل إهانة للمصريين فيما اعتبره آخرون مزاحا لا يجب أن تثار حوله ضجة كبيرة.

وأضاف بيان النقابة: "يتم إيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب عن العمل وعدم منحها التصاريح اللازمة للحفلات التي سوف تقوم بإحيائها لحين المثول أمام النقابة لإنهاء التحقيق معها".