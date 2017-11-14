شاهد: نفوق 4 حيتان على شواطيء إندونيسيا

قالت السلطات الإندونيسية إنها ستجري تحقيقا لمعرفة سبب نفوق 4 من حيتان العنبر بعد جنوحها على ساحل إقليم أتشيه.

وجنحت 10 حيتان على الشاطئ، وتمكن السكان بمساعدة السلطات من إعادة 6 منها إلى مياه البحر.

وأصيب حوتان بجروح بعد أن جنحا في منطقة صخرية بها شعاب مرجانية، مما تسبب في نفوقهما لاحقا. بينما نفق الحوتان الآخران نتيجة للإجهاد.

وتشهد إندونيسيا كل عام حوادث متكررة لجنوح الحيتان مما يتسبب في نفوقها بسبب الإجهاد أو الوقوع في مناطق الشعاب المرجانية.

ونفق 10 حيتان العام الماضي بعد أن جنح قطيع من 30 حوتا إلى الشاطئ.