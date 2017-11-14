سرقة حقيبة بها أحجار كريمة قيمتها مليون جنيه إسترليني من قطار بلندن

قالت الشرطة البريطانية إنها تبحث عن مجهول بعد سرقة حقيبة سفر تحتوي على أحجار كريمة قيمتها مليون جنيه إسترليني، أي نحو 1.3 مليون دولار، من رف الأمتعة في قطار.

وصعد مالك الحقيبة وهو تاجر مجوهرات يبلغ من العمر 35 عاما إلى قطار متوجه إلى مدينة برمنغهام في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني ولكن عندما وصل القطار إلى راجبي في وسط إنجلترا اكتشف أن حقيبة سفره التي تحتوي على ياقوت وزمرد وياقوت أزرق ليست موجودة على رف الأمتعة.

ونشرت الشرطة صورة غير واضحة المعالم لرجل قالت إنها تريد التحدث معه بشأن سرقة "الحقيبة ذات القيمة العالية للغاية".

وأوضح متحدث من شرطة النقل البريطانية إن "حقيبة السفر كانت سوداء وتحتوي على أكثر من 40 حجرا كريما مثل الياقوت الزمرد والياقوت الأزرق".