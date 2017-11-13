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منوعات|الهند

شاهد: طلاب من 12 دولة يتنافسون في إطلاق "الصواريخ المائية"

13/11/2017

شارك 57 طالبا من 12 دولة في مسابقة إطلاق الصواريخ المائية في مدينة بنغالور الهندية، يوم الأحد.

وفي حدث "الصاروخ المائي"، قام الطلاب بصنع الصواريخ المائية باستخدام زجاجات المشروبات الغازية من فئة لترين، وبعض المواد القرطاسية.

والصواريخ، التي تستخدم المياه كوقود، يتم تركيبها على قاذفة لإطلاقها في الهواء.

وكان على الطلاب أن يصنعوا اثنين من هذه الصواريخ في غضون ساعتين.

وقد نظمت هذا الحدث المنظمة الهندية لبحوث الفضاء (ISRO)، التي تستضيف أيضا الدورة الرابعة والعشرين لمنتدى وكالة الفضاء الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في المدينة.

المصدر : رويترز
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