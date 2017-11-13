شاهد: طلاب من 12 دولة يتنافسون في إطلاق "الصواريخ المائية"

شارك 57 طالبا من 12 دولة في مسابقة إطلاق الصواريخ المائية في مدينة بنغالور الهندية، يوم الأحد.

وفي حدث "الصاروخ المائي"، قام الطلاب بصنع الصواريخ المائية باستخدام زجاجات المشروبات الغازية من فئة لترين، وبعض المواد القرطاسية.

والصواريخ، التي تستخدم المياه كوقود، يتم تركيبها على قاذفة لإطلاقها في الهواء.

وكان على الطلاب أن يصنعوا اثنين من هذه الصواريخ في غضون ساعتين.

وقد نظمت هذا الحدث المنظمة الهندية لبحوث الفضاء (ISRO)، التي تستضيف أيضا الدورة الرابعة والعشرين لمنتدى وكالة الفضاء الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في المدينة.