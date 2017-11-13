شاهد: جري من أجل عودة الحريري في ماراثون بيروت

كل عام، يشارك الآلاف من المواطنين في ماراثون بيروت، لكن السباق أخذ طابعا سياسيا جديدا هذه المرة.

ورفع العدَّاؤون، الأحد، لافتات تحث رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على العودة للوطن بعدما أعلن استقالته في ظل ظروف غامضة خلال زيارة للسعودية.

وقالت نجوى اليحشوشي مشاركة ارتدت قميصا يحمل صورة للحريري "نحن نمثل سعد الحريري فحسب، لأننا نريد أن يكون هنا معنا.. هو ليس هنا حاليا، إن شاء الله سيأتي".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد شجع العدَّائين على دعوة الحريري للعودة.

وأطَلّ وجه رئيس الوزراء اللبناني على العدَّائين المشاركين في السباق من خلال صور ولافتات انتشرت بطول المسار.

ويقول زياد زكا، مهندس " كانت صدمة للبلاد، والبلاد تعاني اقتصاديا بالفعل بعد استقالته.. أعني أن ذلك حقيقي.. لا أحد يعلم ما الذي يحمله المستقبل للبنان لذا نحتاج عودته في أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان".

وبشكل غير متوقع، أعلن الحريري، الحليف المقرب من السعودية، الأسبوع الماضي استقالته في رسالة مسجلة سلفًا بثها التلفزيون السعودي.

ويشتبه كثير من اللبنانيين بأنه وضع قيد الإقامة الجبرية، في إطار خطة سعودية لإجهاض الحكومة الائتلافية التي شكلها مع حزب الله.

لكن الحريري أعلن مساء الأحد من منزله في الرياض خلال مقابلة مع تلفزيون المستقبل التابع لتياره السياسي، أنه "حر" في تنقلاته في المملكة، نافيًا المعلومات التي تشكك بحرية تحركه في السعودية، مؤكدا أنه سيعود إلى لبنان قريبا لتقديم استقالته طبقا للدستور.

وكثفت الرياض خطابها المناهض لحزب الله وإيران، خلال الأيام الأخيرة.

وقال منظمو الماراثون إن أكثر من 47 ألف شخص شاركوا فيه.