البث الحي
منوعات|الفلبين

شاهد: ترمب يرتدي الزي الفلبيني الرسمي في حفل عشاء بمانيلا

13/11/2017

رحب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بالقادة المشاركين في قمة رابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان) وآخرين في مانيلا، الأحد، احتفالا بالذكرى الخمسين لتأسيس التكتل.

وتصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الفلبيني دوتيرتي، مرتين وتبادلا المزاح قبل أن يقف القادة لالتقاط صور جماعية ويذهبوا جميعا لقاعة العشاء.

وكان بين حضور الحفل قادة كندا والصين وكمبوديا والهند.

وحذا ترمب حذو القادة وارتدى الزي الفلبيني الرسمي -بارونغ تاغالوغ- وهو قميص أبيض طويل الأكمام.

وجلس ترامب بجوار دوتيرتي خلال حفل العشاء، وتبادل النخوب مع الرئيس الفلبيني وزوجته.

وأعلنت الفلبين -التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمنتدى آسيان- أن حفل العشاء فرصة للاحتفال بإنجازات المنتدى.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية