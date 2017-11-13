شاهد: ترمب يرتدي الزي الفلبيني الرسمي في حفل عشاء بمانيلا

رحب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بالقادة المشاركين في قمة رابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان) وآخرين في مانيلا، الأحد، احتفالا بالذكرى الخمسين لتأسيس التكتل.

وتصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الفلبيني دوتيرتي، مرتين وتبادلا المزاح قبل أن يقف القادة لالتقاط صور جماعية ويذهبوا جميعا لقاعة العشاء.

وكان بين حضور الحفل قادة كندا والصين وكمبوديا والهند.

وحذا ترمب حذو القادة وارتدى الزي الفلبيني الرسمي -بارونغ تاغالوغ- وهو قميص أبيض طويل الأكمام.

وجلس ترامب بجوار دوتيرتي خلال حفل العشاء، وتبادل النخوب مع الرئيس الفلبيني وزوجته.

وأعلنت الفلبين -التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمنتدى آسيان- أن حفل العشاء فرصة للاحتفال بإنجازات المنتدى.