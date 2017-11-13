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شاهد: الرئيس الفلبيني يغني بناء على طلب ترمب

13/11/2017

فاجأ الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي رؤساء تجمع دول الآسيان بمشاركته إحدى المغنيات في أداء إحدى الأغنيات الشهيرة خلال حفل العشاء الذي أقيم تكريما لهم.

وبعد أن انتهى دوتيرتي من الغناء، قال إنه قام بالغناء، بدون دعوة، بناء على أوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ووصف المتحدث باسم الرئيس الفلبيني العلاقة بين ترمب ودوتيرتي بأنها "دافئة وودودة وصريحة".

ووجهت انتقادات لترمب بعد إشادته بالحرب التي يشنها دوتيرتي على المخدرات في الفلبين.
وقتل نحو 4 آلاف شخص في هذه الحرب التي يقول منتقدون إنها تشهد انتهاكات لحقوق الانسان، لكن السلطات الفلبينية ترفض هذه الاتهامات.

المصدر : رويترز
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