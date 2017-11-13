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منوعات|كولومبيا

شاهد: إجراء عملية جراحية دقيقة لفيل بكولومبيا

13/11/2017

نجح فريق بيطرى، السبت، في إجراء عملية جراحية بأحد أنياب فيل أفريقي يبلغ وزنه 5 أطنان، في حديقة حيوان بارانكويلا بشمال كولومبيا.

وشمل الفريق الطبي 30  من الأطباء البيطريين وعلماء الأحياء وأخصائيي علم الحيوان.

ووفقا لبيان صحفي قدمته حديقة الحيوان، استغرق التدخل الجراحي ثلاث ساعات، وتطلب عملية لوجستية معقدة حيث كان الحيوان مهدءا بمخدِر.

كان الفيل ويدعى تانتور، ويعتقد أنه يبلغ من العمر حوالي 50 عاما، لديه صدع أو شق في قناة الجذر أسفل نابه الأيمن، وتم إجراء تنظيف عميق للقناة المصابة تلاه ملء التجويف لتجنب إعادة تلوثه.

وساهم ما يقرب من 100 شخص بـ20% من إجمالي تكاليف العملية، أما بقية التكاليف وهي بآلاف الدولارات، فقد تبرعت بها شركات مختلفة ومؤسسة للحياة البرية، إذ تم تصميم معدات طب الأسنان خاصة لإجراء عملية الجراحة.

وقال إريك غيمارايس رئيس الإدارة البيطرية في حديقة حيوان بارانكويلا، إن تانتور اضطر إلى الصيام لمدة 48 ساعة.

وعلى الرغم من أن هناك مخاطر تنطوي بسبب سن الحيوان، إلا أن الفيل استجاب بنجاح للعلاج الذي كان مخططا بالتفصيل، وسوف يخضع تانتور للمراقبة لبضعة أسابيع.

ووصل الفيل الى حديقة الحيوان في أبريل/نيسان عام 1991 بعد ان أنقذته السلطات الكولومبية من مزرعة يملكها تجار المخدرات.

المصدر : رويترز
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