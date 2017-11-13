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"ذا سكان" اختراع ثوري للكشف المبكر عن سرطان الجلد

جهاز "ذا سكان" الذي تم اختراعه
جهاز "ذا سكان" الذي تم اختراعه
13/11/2017

اخترع عدد من طلاب جامعة "ماكماستر" الكندية جهازا قادرا على تشخيص سرطان الجلد في مراحله الأولية، وأطلق على الجهاز اسم "ذا سكان".

ويتميز الجهاز في قدرته على اكتشاف أورام الجلد في مراحلها المبكرة، وذلك عن طريق تقنياته التي تعتمد على التصوير الحراري، فحساساته عالية الدقة قادرة على التقاط أصغر الفروقات الحرارية بين خلايا الجلد.

ويتوقع الخبراء أن يلقى الاختراع الجديد شعبية واسعة في المجال الطبي، وخصوصا أن الأجهزة التي تعتمد على التقنيات الشبيهة تصل أسعارها إلى 20 ألف جنيه إسترليني، بينما لا تتجاوز تكلفة هذا الجهاز 1000 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الجامعات والشركات والمؤسسات التقنية حول العالم بدأت تولي اهتماما كبيرا في السنوات الأخيرة لتكنولوجيا الكشف المبكر عن السرطان، فمنذ مدة طور خبراء من جامعة واشنطن الأمريكية تطبيقا جديدا يعتمد على صور السيلفي للكشف عن علامات الإصابة بسرطان البنكرياس بتحديد درجة اصفرار العين.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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