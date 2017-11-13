دخان السجائر الإلكترونية يؤثر على وظائف القلب والأوعية الدموية

توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن نظم نقل النيكوتين كالسجائر الإلكترونية تؤثر على دقات ووظائف القلب والأوعية الدموية.

وذكر الباحثون خلال الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية المنعقدة في مدينة "أنهايم" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنهم فحصوا الآثار القلبية الوعائية لدخان السجائر الإلكترونية التي أجريت على الفئران، ووجدوا أن التعرض لدخان نظم نقل النيكوتين الإلكترونية يبطئ معدل نبض القلب لدى الفئران.

وتشير النتائج إلى أن التعرض لدخان نظم نقل النيكوتين الإلكترونية قد يؤدي إلى تأثيرات على القلب والأوعية الدموية وقد يزيد من مخاطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب بشكل عام.

وأوضح الباحثون أنه ثمة حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لاستكشاف هذه الآثار على الأشخاص الذين يستخدمون نظم نقل النيكوتين الإلكترونية.