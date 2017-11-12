"واتساب" يتيح لمستخدميه حذف الرسائل خلال 7 دقائق من إرسالها

أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي والمحادثة الفورية عبر الأجهزة الذكية "واتس آب" خاصية جديدة تتيح للمستخدمين حذف الرسائل التي أرسلوها بالفعل

بشرط أن تتم هذه الخطوة خلال فترة محددة بعد إرسال الرسالة.

وذكرت الشركة التي تدير التطبيق الشهير أن "خيار حذف الرسائل يتيح للمستخدم حذف الرسائل المحددة التي أرسلها سواء كانت في محادثة جماعية أو محادثة فردية".

وأضافت أن هذه الخاصية "مفيدة بشكل خاص" عندما يكون في الرسالة خطأ أو تم إرسالها إلى المجموعة أو إلى الشخص الخطأ.

وحسب شركة "واتساب" المملوكة لشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" فإنه يمكن حذف الرسالة التي تم إرسالها إلى أي شخص خلال فترة لا تزيد عن 7 دقائق من إرسالها.

وبمجرد النجاح في حذف الرسالة لن يبقى لها وجود على نافذة المحادثة الخاصة بالشخص المرسلة إليه وإنما ستظهر عنده عبارة "هذه الرسالة تم حذفها".

يذكر أن "واتساب" أتاحت مؤخرا للمستخدمين فرصة السماح للآخرين بمعرفة الموقع المتواجدين فيه لمدة تصل إلى 8 ساعات.

وقد ركزت شركة "واتساب" مؤخرا على إطلاق خاصية تتيح تشفير بيانات مكان المستخدم تماما بحيث لا تظهر إلا للأشخاص الذين يختار المستخدم مشاركتهم في معرفة مكانه.