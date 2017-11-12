مرض الفيالقة يصيب 12 بكاليفورنيا بينهم 9 في ديزني لاند

قال مسؤولون صحيون، السبت، إن ديزني لاند أغلقت أبوابها وطهرت برجي تبريد في أعقاب انتشار مرض الفيالقة الذي أصاب 12 شخصا في كاليفورنيا.

وأشاروا إلى أن من بين الـ12 مصابا، تسع حالات من زائري ديزني لاند أو من العاملين بها في أنهايم.

وقالت جسيكا جود من وكالة الرعاية الصحية لمقاطعة أورانج، إن حالة أحد المصابين الثلاثة الذين ليس لهم علاقة بديزني لاند خطيرة ويعاني من مشاكل صحية أخرى.

وقالت باميلا هيمل كبيرة المسؤولين الطبيين في متنزهات ومنتجعات والت ديزني، في بيان مكتوب، إن مسؤولي المتنزه أمروا بتطهير برجي التبريد لتدمير البكتيريا وإغلاقهما وذلك بعد علمهم بحالات الإصابة.

ويوفر برجا التبريد المياه الباردة للاستخدامات المختلفة في ديزني لاند ويطلقان البخار والضباب الذي قد يحمل بكتيريا الفيالقة.

وديزني لاند التي افتتحت في 1955 ويزورها عشرات الآلاف يوميا مملوكة لشركة والت ديزني.

وقالت هيمل إن مسؤولي الصحة أكدوا لهم أنه لا توجد أي خطورة على الزائرين أو الموظفين.

وينتقل المرض عبر التنفس في ضباب أو بخار ملوث بالبكتريا الفيلقية التي تنمو في أبراج التبريد وحمامات البخار وغيرها من مصادر المياه ولا ينتقل المرض من شخص لآخر.

والمسنون والمرضى أكثر الناس عرضة للإصابة.

وداء الفيالقة أو حُمّى الفَيلَق والمعروف أيضا بمرض المحاربين القدامى، هو داء تنفسي حادّ أحياناً يكون قاتلاً وتسببه بكتيريا الفيلقية المستروحة، ويشخّص هذا الدّاءَ بذاتِ الرئة من النوع الحاد وصداع وسعال جاف.

وتشمل العلامات والأعراض السعال، وضيق في التنفس، وارتفاع في درجة الحرارة، وآلام في العضلات، والصداع، قد يحدث أيضا الغثيان، القيء، والإسهال، وغالبا ما تبدآ الأعراض بعد 2-10 أيام من الإصابة.

واشتق اسم المرض بعد تفشيه في مؤتمر الفيلق الأمريكي بمدينة فيلادلفيا عام 1976 ولقي فيه 34 شخصا حتفهم.