فيل ضال يقتل سائحين أجنبيين في زامبيا

قتل فيل ضال سائحين أجنبيين، في ليفينغستون، عاصمة زامبيا السياحية، بينما كانا يحاولان الاقتراب منه لالتقاط صورة معه، حسبما ذكرت الشرطة المحلية (الأحد).

وقال داني موالي، المتحدث باسم القائم بأعمال الشرطة، في بيان صحفي، إن السائحين هما امرأة بلجيكية تبلغ من العمر 55 عاما، ورجل هولندي عمره 64 عامًا.

وأضاف البيان أن الشرطة عثرت على جثتي السائحين، مساء (السبت) وقد ألقيتا في منتجع سياحي يقع على بعد 4 كيلومترات من شلالات فيكتوريا المعروفة.

وأوضح البيان أنه تم "حفظ الجثتين في ثلاجة الموتى في انتظار تشريحهما وتحديد هويتيهما، قبل اتخاذ قرار دفنهما في زامبيا، أو إعادتهما إلى بلديهما الأصليين".

ووفقًا للبيان، فإن شرطة زامبيا تحقق أيضًا في إمكانية أن تكون الحادثة عبارة عن عملية انتحار.