شكاوى من خلل في شاشة "آيفون إكس" وآبل تتعهد بعلاجها

شكا بعض مستخدمي الهاتف الذكي "آيفون إكس" أحدث منتجات شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" من عدم استجابة ألوان شاشة الجهاز للأوامر عند استخدامه في درجات حرارة منخفضة.

وذكرت الشركة أنها تعمل حاليا على إصلاح هذا الخلل الموجود في أحد التطبيقات لعلاج المشكلة.

وتوصي آبل مستخدمي أجهزتها الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس" باستخدامها في درجة حرارة تتراوح بين 32 و95 فهرنهايت، ولكن بعض المستخدمين قالوا إن الشاشة توقفت عن الاستجابة للأوامر عند استخدام الجهاز في درجة حرارة ضمن هذا النطاق.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن أحد المستخدمين قوله "حرفيا الأمر لم يستغرق أكثر من ثانيتين بعد الخروج من المنزل إلى الهواء الطلق البارد حتى توقفت الشاشة على الاستجابة لأي أوامر"، مضيفا أن درجة الحرارة في الخارج كانت 50 درجة فهرنهايت ومع ذلك توقفت الشاشة عن الاستجابة للأوامر.

يذكر أن "آبل" بدأت بيع الهاتف الجديد "آيفون إكس" منذ أسبوع واحد وشهد إقبالا غير مسبوق، حيث إنه يتميز عن أحدث هواتف عائلة "آيفون" الأخرى وهي "آيفون8″ و"آيفون8 بلس" باحتوائه على خصائص وسمات فريدة منها خاصية التعرف على وجه المستخدم وإمكانيات الكاميرا والشاشات.

وذكرت "آبل" أن مشكلة عدم استجابة الشاشة في الطقس البارد ستحل قريبا من خلال تحديث أحد التطبيقات الموجودة على الجهاز.

وأضافت الشركة في بيان "علمنا بالظروف التي تتوقف فيها الشاشة مؤقتا عن الاستجابة للمس، عند الانتقال بسرعة إلى درجة حرارة منخفضة. وبعد عدة ثوان تعود الشاشة للعمل مجددا بصورة طبيعية وسيتم معالجة هذه المشكلة من خلال تحديث أحد التطبيقات".