شاهد: ولادة نمرين نادرين في تكساس لأول مرة منذ 12 عاما

عرضت حديقة حيوانات هيوستن الأمريكية، الخميس، لأول مرة منذ 12 عاما، اثنين من مواليد نمور الجاكورا النادرة، ويبلغان من العمر 4 أشهر، وكان ظهورهما مفاجئا للزائرين.

ويظهر الفيديو أول مرة قام فيها النمران "فيتز" و"إيما"، المولودين إلى "مايا" و"تيزورو" في 20 يوليو/تموز، بدخولهما إلى موطنهما في حديقة الحيوان الواقعة بولاية تكساس الأمريكية.

وهذان النمران هما أول أطفال جاكورا تولد في حديقة حيوان هيوستن خلال اثني عشر عاما.

والجاكورا المعروف أيضًا بأسماء "اليغور" أو "النمر الأمريكي" يعتبر ثالث أكبر القططيات بعد الببر والأسد، وهو النوع الوحيد الموجود في الأمريكيتين، وموطنها الأصلي في أجزاء من أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والجنوبية، وأعدادها في البرية آخذة في الانخفاض، ويرجع ذلك أساسا إلى فقدان الموائل.

وقد أدرجت هذه الأنواع على أنها مهددة بالإنقراض من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.