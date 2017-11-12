شاهد: علماء يبحثون عن سر اختيار مواقع أهرام حضارة المايا

يبحث علماء الآثار عن أسرار "لماذا اختار المايا القدماء مواقع أهرامهم في مجمع تشيتشن إيتزا الأثري الشهير لحضارة المايا في ولاية يوكاتان المكسيكية، وذلك من من خلال النظر تحت الأرض.

وتنتشر في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك مجموعة آبار جوفية طبيعية تسمى السينوتات (مفردها سينوتي) وأيضًا الأنهار تحت الأرض، ويعتقد علماء الآثار الآن أن بعض هذه السمات الهيدرولوجية تقع تحت الأرض المقدسة التي بنيت عليها أهرام المايا.

وقال عالم الآثار غييرمو دي أندا من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك "نحن نبحث عما يبدو أنه نمط من حضارات أمريكا الوسطى للعلاقة بين الهندسة المعمارية والكهوف الاصطناعية، والسينوتات".

وقال عضو آخر في الفريق هو جيمس برادي من جامعة ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس الذي يحقق في الأنفاق والممرات التي تقع تحت الأهرامات، إن الأمل الكبير هو الاتصال مع سينوتي تحت هرم "كاستيلو".

ويأمل الفريق في جمع معلومات كافية لبناء نموذج كامل ثلاثي الأبعاد لجميع هياكل حضارة المايا في مدينة تشيتشن إيتزا جنبا إلى جنب مع السمات الجيولوجية والهيدرولوجية للأرض التي يقوم عليها الموقع القديم.