شاهد: ترودو يتناول الغذاء بمانيلا في مطعم للوجبات السريعة

تنقل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو‭ ‬بخفة من طاولة لأخرى وتحدث مع الناس وتوقف لالتقاط الصور (الأحد) في أحد مطاعم الوجبات السريعة في مانيلا.

ما فتن سكان الفلبين للمرة الثانية هذا العام.

ترودو في مانيلا لحضور قمة إقليمية، وتوقف عند أحد فروع سلسلة مطاعم جوليبي فودز للوجبات السريعة بعد زيارة لعيادة قريبة للنساء تدعو إلى تنظيم الأسرة، وهي مسألة شائكة في الفلبين التي تقطنها أغلبية كاثوليكية.

ورحب بكل من في المطعم تقريبا وصافح وعانق المعجبين به، بعد أن طلب الدجاج المقلي وعصير الفراولة.

وخلال زيارته السابقة لمانيلا فاز ترودو في استطلاع رأي على تويتر بوسم (هاشتاج) أكثر شخصيات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) جاذبية والذي طلب من الناس التصويت لأكثر الزعماء جاذبية في قمة عام 2015.

وخارج المطعم وقف مئات الأشخاص يهتفون لترودو وهو يركب سيارته.

وكانوا يرفعون لافتات بيضاء مكتوبا عليها عبارة "مرحبا بكم في الفلبين".