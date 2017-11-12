شاهد: الطيران الهندي يحلق بالأطفال الفقراء فوق مومباي

حظي نحو 100 طفل من الفقراء والمحرومين غربي مدينة مومباي السبت، بتجربة الطيران لأول مرة في حياتهم، بعد أن حلقوا فوق العاصمة لمدة 45 دقيقة تقريبًا.

وشاركت الخطوط الجوية الهندية بالتعاون مع منظمة "إنقاذ الطفولة" غير الحكومية، تنظيم الحدث واصطحبت الأطفال في رحلة خاصة هي الأولى في حياتهم.

وكان الهدف من الحدث الذي جاء تحت عنوان "رحلة الخيال"، هو منح هؤلاء الصغار المحرومين فرصة لتجربة الطيران والتحليق في الجو من خلال رحلة واقعية.

وقال المدير التنفيذي لشركة الطيران فيناي ديوب، أنهم يريدون إعطاء تجربة للأطفال سوف يتذكرونها طوال حياتهم.

وقالت إحدى الأطفال المشاركات وتدعى روشيني، إنها تود أن تطير مرة أخرى في المستقبل.