مصري يطلق اسم "أرطغرل" على مولوده الجديد

أطلق مواطن مصري اسم والد مؤسس الدولة العثمانية "أرطغرل" على مولوده الجديد، بعد الشهرة الواسعة التي نالتها هذه الشخصية التاريخية الكبيرة بفضل المسلسل التركي "قيامة أرطغرل".

ويعرض المسلسل حاليا ويتابعه الملايين حول العالم.

وقال أمين محمد محمدين، من محافظة المنيا وسط البلاد، والد الطفل "أرطغرل"، إن فكرة إطلاق هذا الاسم على مولوده الجديد جاءت بعد متابعته للمسلسل التركي الذي يحكي قصة أرطغرل والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

وقال محمدين: "أرطغرل هو الابن الخامس لي بعد كريم وسيد ووفاء وكمال، ولد يوم 28 من أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وكان هناك تصميم مني ومن زوجتي على تسمية المولود الجديد بهذا الاسم".

وأشار محمدين إلى أن "مسلسل (قيامة أرطغرل) هو المفضل لي كالعدد الكبير من المصريين، لأنه يحكي قصة تجعلنا نعيش عظمة الإسلام، ويدعونا للتفاخر بشخصيات مثل صلاح الدين الأيوبي".

وختم أن "أرطغرل كان مع الحق والعدل دون أن يهمه أي شيء آخر".

وبدأ عرض الموسم الرابع من المسلسل في 25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يتابعه الملايين بمنطقة الشرق الأوسط مترجما أو مدبلجا عبر شاشات التلفزة أو مواقع الإنترنت، لينافس بذلك النسخة التركية منه.