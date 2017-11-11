شاهد: نقل 15 ألف شخص إلى المستشفيات بسبب الضباب

قال مسؤولون باكستانيون إن نحو 15 ألف شخص نقلوا إلى المستشفيات في مدينة لاهور والمناطق المجاورة بسبب الضباب الدخاني الكثيف المنتشر منذ أسبوعين.

وأدى الضباب إلى تعطيل الحياة العادية في مناطق بباكستان مع إلغاء رحلات جوية، كما شهدت البلاد ارتفاعا في معدل حوادث الطرق بسبب انعدام الرؤية معظم اليوم.

كما اجتاح الضباب الدخاني الهند المجاورة مجبرا السلطات في نيودلهي على التفكير في رش ماء فوق المدينة.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن زيادة التلوث نجم عن عادم السيارات والغبار والحرق غير القانوني للمحاصيل.

وقال مسؤول حكومي باكستاني إن ضعف الرؤية تسببت في أكثر من 250 حادثا على الطرق، بينما قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية إن عشرات الرحلات الجوية أُجلت أو أُلغيت أو تم تحويلها خلال الأسبوع الماضي.