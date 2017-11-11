شاهد: مطاردة مثيرة تنتهي في المياه

انتهت مطاردة مثيرة بين شرطة مدينة أوكلاهوما سيتي الأمريكية وبين أحد المشتبه بهم في سقوط سيارته في بركة للمياه.

واستمرت المطاردة لأكثر من ثلاث ساعات جاب خلالها المتهم الطرق المحيطة بالمدينة واخترق خلالها الحقول المجاورة كما حطم الأسوار التي وضعها البعض على ممتلكاتهم.

وتمكن المشتبه به من مراوغة سيارات الشرطة عدة مرات، لكن وأثناء محاولته الفرار من مطارديه، قام بقيادة السيارة إلى الخلف مسافة كبيرة قبل أن يسقط في بركة للمياه.

وحاول المشتبه به الركض لكن عددا من أفراد الشرطة تمكنوا من السيطرة عليه وتم نقله إلى مكان الاحتجاز.