شاهد: فرنسا تحتفل بذكرى أول رحلة لمنطاد

احتفل هواة المناطيد في فرنسا بذكرى أول رحلة منطاد في جنوب وسط فرنسا (الجمعة).

وأقيم احتفال رمزي بهذه المناسبة في (بوي أو فيلاي) إحياء لذكرى أول رحلة يقوم بها إنسان على متن منطاد في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1783.

وحلق المنطاد آنذاك حاملا فرانسوا لوران دارلاند وبيلاتر دو روزييه.

وحلقت مناطيد زاهية الألوان في السماء فوق المنطقة التي انطلق منها دارلاند.

وشارك في هذا الاحتفال نحو 50 منطادا من ثماني دول.

وقال قائدو المناطيد إن الطيران في السماء كان حلما للإنسان لكن تحقيقه تطلب قدرا كبيرا من الصبر، فالمناطيد لا تحملها سوى تيارات الهواء، والعنصر الوحيد الذي يتحكم فيه الإنسان هو المكان الذي ينطلق منه المنطاد.

وطار روزييه و دارلاند فوق باريس لنحو 25 دقيقة بموافقة الملك لويس السادس عشر.

وفي نهاية المطاف لقي روزييه مصرعه عندما سقط المنطاد الذي حاول أن يعبر به القنال الإنجليزي.