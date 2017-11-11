شاهد: أول فيديو لأنثى فهد بورنيو النادر منذ 2010

تمكن مصور من التقاط فيديو لأنثى فهد من نوع بورنيو النادر مع صغيريها خلال تجولها في محمية غابات في ماليزيا الأسبوع الماضي، وهو أمر نادر الحدوث خلال النهار لهذا الحيوان المراوغ.

ويوجد هذا الحيوان المنتمي لفصيلة القطط الكبيرة في جزر بورنيو وسومطرة في جنوب شرق آسيا فقط، وتشير التقديرات إلى أن هناك 700 حيوان منه فقط.

وقال مايكل جوردون الذي صور أنثى الفهد وصغيريها عبر طريق بالمحمية وخلال تجوالها في الأدغال في ديراماكوت في بورنيو بماليزيا حيث رصدتها الكاميرا لأول مرة هناك في عام 2010 إن "رؤيتها خلال النهار لم تحدث تقريبا أبدا، ولم تحدث أبدا مع صغارها".

وقال الصندوق العالمي للحياة البرية إن موطن الحيوان تقلص بواقع العشر كل عام خلال العقدين الماضيين متأثرا بالصيد الجائر وازالة الغابات لأغراض تجارية.

ويتغذى هذا الحيوان على القرود والغزلان الصغيرة والطيور والسحالي وهو المفترس الرئيسي في جزيرة بورنيو التي تتشارك فيها ماليزيا وإندونييسيا وبروناي.