تعرف على الفيتامينات التي يجب أن يحصل عليها طفلك

كشفت دراسة حديثة في بريطانيا أن أغلب الآباء والأمهات لا يعرفون أن تقديم العقاقير الطبية التي تحتوي على فيتامينات "أ" و"سي" و"د" هو أمر ضروري للأطفال بين 6 أشهر و5 سنوات.

وأصدرت وزارة الصحة البريطانية توصية تنصح المواطنين بضرورة إعطاء أطفالهم حبوب الفيتامينات المتنوعة بشكل يومي.

وأوضحت الوزارة أن الأطفال بين عُمر 6 أشهر و5 سنوات يحتاجون التزود بهذه الفيتامينات حرصا على صحتهم في المستقبل.

وكشف باحثون في ويلز ببريطانيا أن 30% من الآباء لم يحصلوا على أي نصيحة من المختصين بتقديم هذه الحبوب لأطفالهم أبدًا.

كما أظهر المسح أيضًا أن 64% من الآباء الذين شملتهم عينة البحث أكدوا أنهم لم يقدموا هذه الفيتامينات لأطفالهم ولو مرة واحدة.

وقال الباحثون إن أبرز سببين لعدم تقديم الآباء عقاقير الفيتامينات لأطفالهم هو أنهم لم يعرفوا بأن الأمر ضروري وأنهم ظنوا أن التغذية الصحية فقط أمر كاف للحفاظ على صحة أطفالهم.

ويتوافر فيتامين "أ" في الأطعمة الحيوانية مثل البيض والحليب، والحليب المجفف، والكبد، إضافةً إلى الفواكه والخضراوات ذات الألوان الداكنة، مثل الجزر والسبانخ وكذلك المشمش والمانجو والخوخ والفلفل، كما تتوافر بكثرة في صورة مكملات غذائية تباع في الصيدليات.

ويمكن تعويض نقص فيتامين "د" بتناول بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية، كالسلمون والسردين والتونة، وزيت السمك وكبد البقر والبيض، أو تناول مكملات هذا الفيتامين المتوافرة بالصيدليات.

ويوجد فيتامين "سي" بكثرة في عدد من الفواكه والخضروات، منها الجوافة والبرتقال والليمون والكيوي، والبروكلي، والفلفل الرومي، والفراولة، والجريب فروت، والمانجو واليوسفي والطماطم والأناناس والبطيخ والموز والتفاح، بالإضافة للمكملات الغذائية.

وتلعب تلك الفيتامينات دورًا هامًا لصحة الأطفال، وتنمية أجهزتهم الحيوية، وتقوية جهازهم المناعي، وقايتهم من الأمراض، وعلى رأسها السكري والربو.