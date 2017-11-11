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منوعات|الولايات المتحدة

امرأة تخسر دعوى في أمريكا تطالب بالحق في تعرية صدرها

الأمريكية سونوكو تاغامي (يمين) من أنصار جماعة "غو توبليس"
الأمريكية سونوكو تاغامي (يمين) من أنصار جماعة "غو توبليس"
11/11/2017

قالت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة إنه يمكن لولاية شيكاغو فرض تطبيق أمر يحظر على النساء كشف صدورهن علنا.

ووافقت هيئة محكمة الاستئناف في الدائرة السابعة بشيكاغو المؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد على رفض استئناف قدمته امرأة فُرضت عليها غرامة بسبب تعرية صدرها في فعالية عرفت باسم "اليوم الوطني لتعرية الصدر".

واعترضت القاضية الرافضة للحكم على قرار الأغلبية "المتسرعبالموافقة على قانون قالت إنه قد يعكس "تحيزا قائما منذ فترة طويلة" إزاء الطريقة التي يجب على المرأة أن تظهر بها في الأماكن العامة.

وكانت سونوكو تاغامي، وهي من أنصار جماعة "غو توبليس" التي تدافع عن حق المرأة في كشف صدرها علنا، قد أقامت دعوى قضائية ضد شيكاغو بعد أن أُمرت بدفع غرامة قيمتها 100 دولار بالإضافة إلى 40 دولارا كتكاليف بسبب احتجاج تم تنظيمه في 24 أغسطس/آب 2014 وشاركت فيه تاغامي وهي كاشفة صدرها بعد طلائه بمادة شفافة.

وكتبت القاضية ديان سايكس تقول باسم الأغلبية إن لدى شيكاغو حرصا كبيرا على "تشجيع المعايير الأخلاقية التقليدية والنظام العام" وفرض قيود على كشف أجزاء الجسم "الحميمة والخاصة والمثيرة للشهوة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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