شاهد: فن الرسم على القهوة يسحر الزبائن في تايوان

تحرص صاحبة مقهى "ماي كوفي " وسط مدينة كاوشيونغ في تايوان، على ما تقدمه من محتويات فنجان القهوة للزبائن، ذلك أن به لوحة فنية "لا تقدر بثمن" في نظر الزبون الذي اختار أن ترسم له.

وعندما تحمل "تشانغ كوي فانغ" أكواب القهوة الساخنة لعملائها فإنها تأخذ في حسبانها القيام بمجهودات إضافية لمنع صعود الحليب على اللوحة الفنية التي ابتدعتها وتحمل بصمات الزبون الشخصية أو أحد أحبابه أو الحيوان الذي يربيه والقريب إلى نفسه.

تحويل كوب من الكابتشينو إلى لوحة فنية على الفنجان، يتطلب صورة مرجعية والعمولة التي يقدمها الزبون، وتقول الفنانة إنها تبدأ رسم الوجه وتلوينه بألوان مصنوعة من الشوكولاتة، أو الأسبرسو أو مربى الفاكهة الملونة.

ويمكن أن يكلف فنجان من القهوة الفنية ما يصل إلى 700 نتد (حوالي 23 دولارا) اعتمادا على درجة الصعوبة – وتصل مدة الرسم إلى 10 دقائق، وتصرّ تشانغ، التي بدأت بائعة في الشوارع في العام 2003، على المكونات الطبيعية في رسمها على القهوة دون الألوان الاصطناعية ، حيث أن العملاء لا يزالون "يرتشفون العمل الفني".

وقبل أخذ رشفة، من "القهوة اللوحة" يأخذ الزبائن هواتفهم النقالة لالتقاط الأعمال الفنية مع الرغوة العابرة للذكريات في المستقبل، في حين يصرّ آخرون على التقاط سيلفي مع قهوتهم الفنية المميزة.

ويعمد بعض الزبائن، إلى ترك القهوة حتى تبرد، وهم يقومون بالتقاط الصور الثابتة والفيديوهات، للوحة الفنية الماثلة أمامهم وعندما تنتهي هذه "العمليات الفنية" يلتفتون إلى القهوة ثم يهزونها، ويرتشفون منها، كما لاحظت ذلك صاحبة الكافيه.

وتقول تشانغ إن أكثر ما يحيرها ولاتجد له إجابة، هو سؤال الزبائن الذين يعزّ عليهم ارتشاف هذه اللوحة الفنية، فيبادر أحدهم بسؤالها، كيف يمكن أن أشرب هذا الفنجان من القهوة، وهو متردد وحائر. وتكون إجابتها الدائمة له كما تقول: أنت من يقرر من أين وكيف ترتشفه.