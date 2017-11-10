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شاهد: تمثال طفل "حقيقي" يثير الحيرة في نيويورك

10/11/2017

دفع تمثال لطفل نائم في معرض غير مألوف بمدينة نيويورك المتفرجين في شارع بارك أفنيو إلى تنبيه العاملين بدار مزادات إلى أن طفلا " تم نسيانه في العرض".

وقالت مديرة الفن الأمريكي في دار مزادات هريتيدج أوكشنز بمانهاتن إن قيمة التمثال الذي صممه الفنان دوين هانسون على شكل ابنه ويحمل اسم "بيبي إن إيه كاريدج، 1983″، تقدر بما بين 80 ألف دولار و120 ألف دولار.

وقالت أفيفا ليمان إنه إذا كان بإمكانك مشاهدة تسجيلاتنا المصورة لهذا الطفل من النافذة فستجعلك تضحك لأنه بالفعل طوال اليوم ستجد رجالا ونساء وأطفالا وأمهات وجدات ورجال شرطة يتوقفون وينظرون إليه ويتساءلون بحق لثانية أو أكثر من ثانية هل هذا حقا طفل؟".

وأضافت أن هذا "بالضبط ما أرادك هانسون أن تظنه".

التمثال المصنوع من مادة البوليفينيل لرضيع نائم يرتدي سترة ثقيلة بلون أزرق فاتح وسروالا من نفس اللون وله رأس يكسوها شعر آدمي أشقر، ما عزز ظهوره كطفل حقيقي.

وسيعرض التمثال في مزاد يوم 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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