شاهد: أكبر معمر في العالم يأكل الفاكهة ولم يتزوج

في العام 2011 هنأ الرئيس التشيلي السابق "سيباستيان بينيرا" المعمر جاراميلو بيوم ميلاده الـ"115″ وسلم وزير التنمية الاجتماعية خواكيم لافين للعجوز وثيقة تثبت عمره المديد.

وعندما كان سيلينو فيلانويفا في سن 99 عاما، تعرض منزله لحريق دمر كل ما يملكه، بما في ذلك شهادة الميلاد الأصلي.

وجاراميلو ولد في بلدة ريو بوينو جنوب تشيلي في العام الذي نظمت فيه لأول مرة الألعاب الأولمبية المعاصرة وكان يعمل في مجال الزراعة ولم يكن لديه زوجة أو أطفال، ويبلغ من العمر حاليا حسب بطاقة هويته 121 عاما، حيث تشير بطاقته إلى أنه ولد عام 1896 قبل 4 سنوات من ولادة المرأة التي تعتبر حاليا أقدم شخص على قيد الحياة في العالم حسب كتاب غينيس للأرقام القياسية.

الرجل المسن الذي لم يتزوج أبدا ولم يكن لديه أطفال"تبنته" جارته مارتا راميريز، البالغة من العمر 63 عاما، والتي تقول إنها لم تتحمل فكرة أن يعيش في الشوارع، وكان ذلك قبل 22 عاما، ومنذ ذلك الحين، فإن راميريز وابنتها إيفون موراليس وحفيدتها فالنتينا وأرييل يتقاسمون منزلهم البسيط مع الرجل المسن.

وتقول راميريز إنها لم تفكر مطلقا في أن إقامة المسن مع الأسرة ستطول، لكنها أكدت، أن ما كان عطفا على الرجل يوما ما، قد تحول إلى حب كبير له.

وفى وقت سابق من هذا العام، أدخل فيلانويفا إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي، وقالت، إنها افتقدته في فترة غيابه في المشفى، مشيرة إلى أنه بات فردا مهما في العائلة وبمثابة الأب لهم، خاصة بعد وفاة والدها.

ومن دون شهادة الميلاد، لم يتمكن فيلانويفا من إثبات عمره في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إلا أن بطاقة هويته تقول إنه ولد في 25 من يوليو/تموز 1896، وتعترف شيلي بأنه أقدم رجل في البلاد.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فإن فيلانويفا يحب الكوكا كولا والفواكه والجبن والمكسرات ولكنه يعترف بالتدخين وشرب الكحول عندما كان أصغر سنا.

ويعزى طول العمر لدى لمسنّ تشيلي إلى عوامل وراثية، وتقول سجلات العائلة إن والده عاش 100 عام.