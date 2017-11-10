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دراسة تحذر من 27 سببا للموت نتيجة الحر الشديد

10/11/2017

موجات الحر الشديد فتاكة بدرجة أكبر مما يعتقد الكثير من الناس.

فقد ذكر علماء إنها تقدر على الفتك بالإنسان بما يصل إلى 27 طريقة على الأقل ومنها الجلطات الدموية.

وذكرت دراسة لجامعة هاواي في مانوا بالولايات المتحدة أمس إن حرارة الأرض ترتفع بوتيرة قياسية وتقترب من حد أقصى وضعته نحو 200 دولة لكبح ظاهرة الاحتباس الحراري مشيرة إلى أن حساسية الجسم البشري للحرارة أكبر مما كان يعتقد في السابق.

وقال كاميلو مورا مؤلف الدراسة في بيان "الموت بسبب موجة حرارة أشبه بفيلم رعب وعليك أن تختار بين 27 نهاية سيئة".

وقالت الدراسة إن الحرارة تقتل بطرق شتى ومنها تدمير الخلايا والاضطرابات المعوية والجلطات الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى قصور في القلب والمخ والكبد والكلى.

وقال خبراء إن ارتفاع الحرارة لا يحظى بالاهتمام المناسب لأنه غير مرئي.

ويموت الضحايا وأكثرهم مسنون وصغار وفقراء أو مرضى داخل منازلهم في أغلب الأحوال ليس فقط من ضربة شمس ولكن نتيجة مشكلات صحية قائمة تتفاقم بسبب الحرارة والجفاف.

وتشكل الحرارة الآخذة في الارتفاع تهديدا كبيرا لمناطق من جنوب آسيا حتى الخليج ودول من روسيا وحتى الولايات المتحدة.

ويقول المركز الوطني الأمريكي للمناخ إن موجات الحر خلال الثلاثين عاما الماضية أودت بحياة عدد من الأمريكيين أكثر ممن لقوا حتفهم بسبب الفيضانات والأعاصير والعواصف.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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