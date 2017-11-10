تعرف على ترسانة الرجل الأكثر امتلاكا للأسلحة في أمريكا

أعدت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا حول الرجل الأكثر تسليحا في الولايات المتحدة الأمريكية ويدعى ميل برنشتاين – 71 عاما – ومعروف بأنه الرجل الأكثر امتلاكا للسلاح في أمريكا

بعد أن حصل على الآلاف من الأسلحة عالية التأثير، مثل البازوكا والبنادق الآلية.

ونقلت "ديلي ميل" الجمعة عن برنشتاين قوله إنه باع أسلحة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة أكثر مما باعه خلال الأشهر الثمانية السابقة لها مجتمعة، وذلك بعد أسوأ عمليتي إطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في ولايتي (لاس فيغاس) و(تكساس) مسجلا مبيعات قياسية.

ويدعي برنشتاين أن لديه أكثر من 4 آلاف قطعة سلاح في المجمع الذي يملكه والمعروف باسم (دراغونلاند) الذي يتضمن متجرا للبنادق، وست ساحات للرماية، ومتحفا عسكريا.

وقال برنشتاين "بعنا المزيد من الأسلحة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مما كنا عليه في الأشهر الثمانية الماضية"، موضحا أن متجر الأسلحة الذي يملكه استنفد مخزونه بعد فترة قصيرة من مذبحة (لاس فيغاس)، التي أسفرت عن مصرع 58 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين، مضيفا أنه باع كل مخزونة خلال يومين فقط من الهجوم في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى حادث إطلاق النار الذي وقع – في وقت سابق من هذا الأسبوع – داخل كنيسة فى سوثيرلاند بولاية تكساس والذي أسفر عن مصرع 26 شخصا.

ولفتت الصحيفة إلى أن حوالي 3 في المئة فقط من الأمريكيين يملكون نصف أسلحة البلاد البالغ عددها 265 مليون بندقية بمتوسط 17 بندقية لكل منهم.

وزعمت تقارير بأن ستيفن بادوك، منفذ إطلاق النار في لاس فيغاس، كان لديه مجموعة من 47 بندقية تم العثور عليها في جناح الفندق، فضلا عن منزليه.

ولا يستطيع المكتب الفيدرالي الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات تأكيد ما إذا كان بيرنشتاين يمتلك أكبر مخزون للأسلحة في الولايات المتحدة، حيث قال ممثل المكتب الفيدرالي الأمريكي إنه لا يمكن للمكتب تحديد من الذي يمتلك معظم الأسلحة النارية في أمريكا لأنه لا توجد قاعدة بيانات لتحديد هذه المعلومات، مضيفا أنه لا يوجد سجل للأسلحة النارية أو قاعدة بيانات للأفراد الذين يمتلكون الأسلحة النارية التي ينظمها قانون مراقبة الأسلحة.

يشار إلى أن زوجة برنشتاين تيري فلانيل قتلت أثناء تصوير عرض ترويجي لقناة نيو ديسكفري، حيث أصيبت بقنبلة دخان تنطلق بسرعة 150 ميل في الساعة.