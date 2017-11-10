الفاتيكان تحظر بيع السجائر والتبغ اعتبارًا من 2018

أمر بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول (الخميس) بحظر بيع السجائر والتبغ داخل الفاتيكان اعتبارا من العام المقبل لأسباب تتعلق بالصحة.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، غريغ بيرك، في بيان: السبب (وراء الحظر) بسيط للغاية. لا يمكن للفاتيكان أن يساهم في نشاط يضر صحة الناس بشكل واضح".

وأضاف أنه على الرغم من أن الفاتيكان كان يحصّل بعض الإيرادات من وراء مبيعات التبغ "فلا يوجد ربح مشروع من وراء شيء يعرض الأرواح للخطر"، حسبما نقلت إذاعة الفاتيكان.

وأفادت تقارير صحفية بأن الفاتيكان يُحصّل ما يقدر بـ 10 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار) سنويا من وراء الضرائب المفروضة على مبيعات السجائر والتبغ.

وبهذا القرار ينضم الفاتيكان إلى عدد قليل من الدول التي تحظر بيع منتجات التبغ.

ففي العام 2004، أصبحت "بوتان" أول دولة تحظر زراعة وإنتاج وبيع منتجات التبغ.

وفي 2016، أصدر رئيس تركمانستان غوربانغولي بيرديموخامدوف أمرا بحظر بيع السجائر، لكن تم السماح حاليا ببيعها في المنافذ التابعة للحكومة فقط.

كما تخطط نيوزيلندا لتصبح "خالية من التبغ" بحلول العام 2025 وكذلك فنلندا بحلول العام 2040.