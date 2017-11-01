شاهد: عملية إنقاذ فيل وقع في بئر في سريلانكا

تمكن مسؤولو حماية الحياة البرية في سريلانكا من إنقاذ فيل بري وقع في بئر زراعي في عملية استغرقت ثلاث ساعات بمنطقة أنورادهابورا وسط سريلانكا.

وأبلغ القرويون السلطات بعد ظهر الثلاثاء بالحادث، حيث هرع مسؤولو الحياة البرية إلى مكان سقوط الفيل، واستخدم المنقذون حفارة لقطع مسار من البئر للفيل المحاصر لتسلقها، ثم أطلقت مجموعة من المفرقعات النارية لتوجيه الحيوان إلى الغابة القريبة في قرية غاجنبيدونواف.

وقد أصبح الصراع بين الأفيال والسكان في الجزيرة التي تقع في المحيط الهندي مسألة رئيسية، حيث تم تجريف المناطق التي تمثل موئلا طبيعيا وتقليديا للأفيال في سريلانكا لصالح مشاريع التنمية الحضرية، الأمر الذي يعد تعديا على بيئتها الطبيعية.

وأدت موجة الجفاف الأخيرة في معظم أنحاء سريلانكا – وهو الأسوأ منذ 40 عاما – إلى إجبار الأفيال على الانتقال إلى المستوطنات البشرية بحثا عن الغذاء والماء، غير أن إدارة الأرصاد الجوية قالت إن الجفاف يقترب من نهايته حيث بدأت الامطار الموسمية بالهطول في الجزيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.