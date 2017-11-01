شاهد: جامعة أمريكية تعرض "كتاب الموتى" الفرعوني لأول مرة

يفتتح معهد أورينتال بجامعة شيكاغو الأمريكية لأول مرة معرضًا يمكن الزوار من الاطلاع على نسخ من "كتاب الموتى" الشهير عند قدماء المصريين.

وأوضح باحثون من جامعة شيكاغو أن المصريين القدماء كانوا يُدفنون مع "كتاب الموتى" لإرشادهم في الحياة الأخرى بحسب اعتقادهم.

ويتمكن الزوار في المعرض من مشاهدة ورقتي بردي، عمرهما نحو 2200 عام، ويتعدى طولهما 30 قدما، كما تُعرض مومياء عمرها ألفي عام لسيدة، إضافة إلى تماثيل، وتحف، وتماثيل جنائزية صغيرة.

وقال "فوى سكالف" المسؤول عن المعرض، إن الأعمال المعروضة، تبين كيف قام المصريون القدماء بحفظ كتاب الموتى والاستفادة منه في معالجة القلق البشرى، مضيفا أنهم كانوا يعتقدون أن كتاب الموتى مشبع بقوى سحرية، وأنه وعندما يتم دمج هذه القوة السحرية مع الطقوس الجنائزية المناسبة، يمكن لكل فرد أن يصبح خالدا في الآخرة ويأخذ هوية "أوزوريس".

وأوضح سكالف أن كتاب الموتى كثيرا ما وُصف بأنه "خريطة" للعالم الآخر، لكنه في الواقع أكثر بكثير من ذلك، فالكتاب – كما يقول – يغطى جوانب كثيرة من الروحانية المصرية مثل وجود الروح، وما ينتظر الموتى في الآخرة، وكيف يحاسبون، واستمرار العلاقة مع الأصدقاء والعائلة على الأرض وغيرها، بحسب معتقداتهم.

وقال سكالف إن كتاب الموتى في الواقع يعبر عن الحياة الأبدية، وليس الموت.

وسيتم عرض 76 قطعة أثرية تبين كيف شكلت المعتقدات الدينية الحياة والثقافة المادية في مصر على مدى أكثر من ألفي عام، ومن الملامح الرئيسية لهذا المعرض مومياء لامرأة مصرية قديمة من مدينة أخميم، وشرائط طويلة من الكتان المدرج مع كتاب الموتى.