شاهد: باكستانية حاولت تسميم زوجها فقتلت 17 شخصا

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على امرأة حديثة الزواج؛ حيث تواجه تهم القتل بسبب محاولتها تسميم زوجها، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا في قرية أخرى.

وقال مسؤول بالشرطة في ولاية البنجاب شرقي باكستان إن قاضيا سمح للشرطة باستجواب السيدة لمعرفة ما إذا كانت محاولة تسميم زوجها جاءت منها أم بإيعاز من عشيقها.

وقال المسؤول بالشرطة إن السيدة، وتدعى "آسيا بيبي"، لم تكن سعيدة في زواجها بعدما تزوجت على غير رغبتها في شهر سبتمبر/أيلول، وأرادت العودة إلى بيت أهلها.

وقال المسؤول بالشرطة إن آسيا حصل على مادة سامة من عشيقها الأسبوع الماضي ومزجتها باللبن من أجل تسميم زوجها، لكنه رفض تناوله.

وقالت أم الزوج إنها استخدمت اللبن المسمم في إعداد زبادي، وقدمته إلى 27 شخصا من عائلتها، ما أدى إلى تسممهم ونقلهم إلى المستشفى، حيث لقي 17 منهم حتفهم، بينما يخضع 10 للعلاج في مستشفى محلي.

وقال ضابط بالشرطة إن آسيا بيبي خلطت هي أيضا السم في وعاء الزبادي.

ومثلت المتهمة أمام قاض بمدينة مظفرغاه (الثلاثاء) حيث قالت للصحفيين إنها كانت تشعر بالغضب بسبب قرار والديها تزويجها من رجل على غير رغبتها، وأوضحت أنها استمرت في علاقتها بعشيقها حتى بعد زواجها.

وأضافت أنها حذرت والديها من أنها مستعدة لفعل أي شيء للتخلص من زواجها، لكنهم رفضوا السماح لها بطلب الطلاق.

وعبرت آسيا عن أسفها لمقتل الضحايا، لكنها قالت إنها كانت تسعى فقط لقتل زوجها.

وقال رئيس الشرطة إن المحققين يحاولون الوصول إلى أي شخص كان على علم بمخططها لقتل زوجها، موضحا أن عشيقها اعترف بأنه زودها بالسم.