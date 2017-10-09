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شاهد: منازل مدينة مصرية تتحول إلى لوحات فنية

9/10/2017

على مدار أربعة أعوام استضافت مدينة البرلس مهرجانا فنيا يجتذب فنانين من كل أنحاء العالم؛ حيث خضعت منازل المدينة خلال هذه الفترة لعملية تجميل شامل، وكل ذلك دون أي تكاليف.

وقال عبد الوهاب عبد المحسن، الذي يدير المنظمة المسؤولة عن المهرجان، إن أبناء المدينة الواقعة بمحافظة كفر الشيخ شمال مصر، أعجبتهم الفكرة بعدما لمسوا الفرق الذي أحدثه الفنانون في منازلهم، ما جعلهم ينتظرون الفنانين كل عام.

وقال عبدالوهاب إنه يرى أن المهرجان يرمز للأمل والتغيير في مصر، خاصة أمام السائحين الذين ينتابهم القلق من زيارة مصر.

أما الفنان المصري علي سعيد فقال إنه يتمنى أن يتم تعميم الفكرة في أنحاء مصر.

وقد أبدى الكثير من الأطفال اهتماما واضحا بما يقدمه الفنانون، بل أصبحوا يساعدونهم في تجهيز رسوماتهم وفرش ألوانهم.

وأعربت الفنانة اللبنانية منى نحلة عن سعادتها بالمشاركة في هذا المشروع الفني، مشيرة إلى أنه الفنانين الأجانب المشاركين يساهمون بوقتهم ومالهم لإدخال السرور على قلوب الناس.

المصدر : أسوشيتد برس
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