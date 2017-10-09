شاهد: القهوة قد تكون بديلا للوقود في سيارتك!

للقهوة عديد من الفوائد كمشروب منبه ومغذٍ للإنسان، لكن أحدًا لم يتوقع أن تتحول يومًا إلى "وقود" للسيارات، وطاقة نظيفة صديقة للبيئة.

وبينما يقوم عدد من الشركات بتحويل مخلفات القهوة المستهلكة، والتي عادة ما تطرح في مكب النفايات، إلى وقود حيوي أو عضوي صديق للبيئة في عملية طويلة متعددة المراحل، فإن باحثين بجامعة لانكستر البريطانية يقولون إنهم طوروا طريقة أكثر كفاءة.

وتقول فيسنا ناغدانوفيك-فيساك، وهي محاضرة في الهندسة الكيميائية في جامعة لانكستر، إن عملية التحويل الجديدة أشبه بـ"أسترة" أو تفاعل كيميائي يقوم في الواقع بإجراء عمليتين هما الاستخلاص والتفاعل في خطوة واحدة.

وأضافت أنه بشكل عام في الهندسة الكيميائية عندما نقوم بربط عمليتين في خطوة واحدة، نحصل عادة على تكلفة معالجة أقل وتكاليف استثمارية.

وتابعت: "يمكن أن يذهب الوقود مباشرة إلى خزانات الوقود لدينا… أو أن تكون مخلوطة بكميات صغيرة مع الوقود الحيوي الأخرى".

وتؤخذ مخلفات القهوة بالفعل من المقاهي والمطاعم قبل إجراء عملية الأسترة لها، ويأمل الباحثون أن تساهم الأسر في بريطانيا بشكل فردي في جمع مخلفات القهوة في كيس منفصل مع القمامة الأسبوعية ليسهل جمعها والتعامل معها والاستفادة منها في إنتاج الوقود البديل.