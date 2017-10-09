تحطيم جدار وخلع شجرة لإخراج مريضة تزن 300 كيلوغرام من منزلها

اضطرت قوات الإطفاء في التشيك إلى القيام بمهمة معقدة من أجل إنقاذ امرأة مريضة تعاني بدانة مفرطة وإخراجها من منزلها.

وأعلنت متحدثة باسم قوات الإطفاء في مدينة باردوبيس اليوم الاثنين أن قوات الإطفاء اضطرت إلى توسيع باب مسكن المريضة بتحطيم جزء من جدار، وذلك حتى تتمكن من إخراج المرأة البدينة.

واضطرت قوات الإنقاذ إلى قطع شجرة أمام المنزل لتمهيد الطريق أمام رافعة شوكية، كما صنعت قوات الإنقاذ من خراطيم المطافئ نقالة طبية، ونقلت المرأة على متن سيارة إسعاف خاصة إلى المستشفى.

واستمرت المهمة ست ساعات وشارك فيها إلى جانب المسعفون 20 فردا من قوات الإطفاء.