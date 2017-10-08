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شاهد: انطلاق سباق لسيارات الطاقة الشمسية عبر صحراء أستراليا

8/10/2017

انطلق في مدينة داروين، شمالي أستراليا، سباق التحدي العالمي للسيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وستقطع 42 سيارة تشارك في السباق المناطق النائية بين شمالي أستراليا المداري وشواطئها الجنوبية في سباق شاق يمتد ثلاثة آلاف كيلومتر.

ومن المتوقع أن تقطع معظم السيارات، التي تعتمد على الطاقة الشمسية فقط، المسافة من مدينة داروين في شمال البلاد إلى مدينة أديليد الجنوبية في أسبوع بسرعة تتراوح بين 90 و100 كيلومتر في الساعة.

وسجلت جامعة توكاي اليابانية عام 2009 أسرع وقت في استكمال هذا السباق وقطعت المسافة في 29 ساعة و49 دقيقة فقط.

وقال مدير السباق كريس سيلوود إن الحدث الذي يجري كل عامين اجتذب فرقا من أكثر من 40 دولة.

وهذه هي المرة الثلاثون التي يجري فيها هذا السباق، ولكن تم تغيير قواعد السباق هذه المرة وتم تخفيض حجم المصفوفة الشمسية من دون تقليص حجم السيارة.

المصدر : رويترز
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