شاهد: الوحدة تدفع صينية في السبعين إلى التحليق في الهواء

تثبت الصينية لي شياكسين أن تقدم الإنسان في العمر ليس مبررا للكسل والخمول، بل قد يتيح له الوقت لممارسة رياضات لا يمارسها إلا الشباب الأقوياء.

فبعد تقاعدها عام 2004 ووفاة زوجها، بدأت "لي" تشعر بالوحدة فلبت دعوة أصدقائها لتجربة بعض الرياضات التي تتطلب ممارستها قوة بدنية مثل التجديف.

وبالفعل وجدت لي نفسها في ركوب الدراجات في الجبال والسباحة، حتى في فصل الشتاء، والتجديف.

وفي العام 2008 بينما كانت "لي" تقوم بجولة رياضية على ضفاف أحد الأنهار، لفت نظرها مجموعة من الأشخاص ممن يمارسون رياضة الطيران الشراعي بالمظلة.

وحاولت "لي" ممارسة هذه الرياضة التي تتطلب قوة بدنية، بدءا من فتح المظلة التي يصل وزنها إلى 10 كيلوغرامات إلى العدو من أجل اكتساب سرعة للارتفاع عن الأرض.

وحاول مدربها ثنيها عن ممارسة هذه الرياضة لما عانته من عدة سقطات مؤلمة. لكن "لي" قررت أن تتعلم الطيران بالمظلة خلال عام واحد.

وبالفعل نجحت "لي" فيما خططت إليها ونجحت في تعليم نفسها بنفسها وحلقت للمرة الأولى عام 2009.

وتقول "لي" إنها محظوظة لتمكنها من ممارسات رياضات كثيرة في هذا العمر المتقدم لتعوض الكثير مما فاتها وهي صغيرة.