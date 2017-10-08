تحذيرات من استخدام تطبيق "أوبر" على أجهزة "آبل"

حذر خبراء في أمن البيانات ومكافحة القرصنة المعلوماتية من وجود ثغرة في تعامل نظام التشغيل "آي.أو.إس" لأجهزة "آبل"

مع تطبيق استدعاء سيارات الركوب الخاصة "أوبر" تتيح للتطبيق الوصول إلى كلمات المرور والنصوص وغيرها من المعلومات المجمعة على الجهاز.

ونقل موقع "جيزمودو" عن خبراء الأمن القول إن "آبل" أتاحت لتطبيق "أوبر" العمل من خلال الساعة الذكية "آبل ووتش"، وأن سماح "آبل" لتطبيق "أوبر" بهذه الإمكانية، جعله التطبيق الوحيد الموجود في متجر تطبيقات "آبل" المسمى "آب ستور" الذي يمتلك هذه الخاصية.

وقال الخبيران " فيل شترافاتش" و"لوكا توديسكو" إن السماح لتطبيق "أوبر" بهذه الخاصية يتيح له الوصول إلى كل المعلومات الشخصية التي تظهر على شاشة الهاتف الذكي، وهو ما يعني أن هذه البيانات عرضة لعمليات القرصنة إذا ما تمكن القراصنة من التسلل إلى تطبيق "أوبر" الموجود على الهاتف الذكي، رغم عدم وجود دليل على أن هذا حدث بالفعل حتى الآن بحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

يذكر أن "أوبر" غير معنية بشدة بموضوع الخصوصية. وقد بدأت موجة جدل، مع مسؤولة في الشركة أظهرت أن صحفي تمكن من تتبع مكان وجودها باستخدام تطبيق "أوبر"، كما أظهرت أن الشركة تواصل تتبع أماكن وجود المستخدمين بعد نزولهم من السيارة. وقد أوقفت "أوبر" هذا التتبع ووافقت على قيام هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية بإجراء مراجعة وتدقيق لهذه الممارسة لمدة 20 عاما.