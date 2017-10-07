هل تأثر الفايكنغ بالإسلام ؟

رجح باحثون سويديون أن يكون مقاتلو الفايكنغ تأثروا بالدين الإسلامي، لاكتشافهم هذا الأسبوع لفظ الجلالة "الله" مكتوب بالعربية على ملابس الموتى الحريرية في مقابر تعود إلى عصر الفايكنغ

وفي حديث مع "الأناضول"، قالت أنيكا لارسون، الباحثة في علم النسيج الأثري بجامعة "أوبسالا"، إن "الفايكنغ ربما تأثروا بالدين الإسلامي وفكرة الحياة الأبدية في الجنة بعد الموت.

وأضافت أنّه تم اكتشاف كلمات عربية مكتوبة بالخط الكوفي على أزياء من الحرير، عُثر عليها في مقبرة بضاحية بيركا، المدينة التاريخية للفايكنغ.

وربطت لارسون بين الأزياء الحريرية لموتى الفايكنغ والدين الإسلامي، بالإشارة إلى "تضمن القرآن الكريم آيات توضح أن أهل الجنة سيرتدون ملابس من حرير".

وفي بيان سابق للباحثة، أرجعت انتشار الحرير في مقابر الفايكنغ إلى تأثر هؤلاء المقاتلين بنصوص القرآن.

وعثر الباحثون السويديون أيضًا على ملابس دفن مدون عليها اسم "علي".

وعام 2015، اكتشف باحثون في جامعة ستوكهولهم السويدية، خاتم يعود للقرن التاسع، محفور عليه عبارة "من أجل الله" داخل أحد مقابر الفايكنغ.

والفايكنغ شعوب ظهروا وسيطروا على شمالي أوربا في القرون الوسطى، وتحديدًا خلال الفترة الممتدة من أواخر القرن الثامن حتى القرن الحادي عشر.