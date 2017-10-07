شاهد: معروضات استثنائية في معرض الكيك في لندن

تربعت ساعة بيغ بن ، والملكة فيكتوريا، وحتى الفاصولياء المخبوزة، في ظهور مميز على عرش المعروضات في معرض (كيك أند بيك ) السنوي في لندن.

وفي المعرض الذي انطلق بالعاصمة البريطانية، لندن ويستمر لمدة 3 أيام، تمركزت شخصيات تاريخية ومعالم وحيوانات وأحداث رياضية وكلها "صالحة للأكل " ويشير الخبراء في هذا المجال إلى أن التواصل الاجتماعي لعبت دورا في ازدهار "حرفة السكر " بمشاركة مجموعات متزايدة من الخبازين الشباب.

وفي نفس الوقت تناول مشاركون، أنماطا أخرى من التصاميم، فقد قام البعض بتصميم حلويات على شكل لحوم وخضراوات وأجبان ولحوم ، في حين قدم آخرون تصاميم من الكيك، على شكل أكواب الشاي والسندويشات والجبن وعشاء الدجاج المشوي وغيرها من الأشكال المبتكرة.

وبعض المشاركين ذهبوا إلى نوع أكثر كوميدية وفكاهة في تصميم الكعك فتجد هناك التصاميم بأحدث خامات الألوان وكأنها لوحة. أمّا أحد المشاركين فقد زيّن عمله بـ"تشرشل"، رئيس الوزراء البريطاني الشهير مع مذكرة كتبت "بالسكر " وذلك لواحدة من خطبه الشهيرة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في مسابقة "كيك آند بيك" الأحد والفائز سيتلقى مجموعة من الخبز وإكسسوارات المطبخ.