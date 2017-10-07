البث الحي
منوعات

شاهد: معروضات استثنائية في معرض الكيك في لندن

7/10/2017

تربعت ساعة بيغ بن ، والملكة فيكتوريا، وحتى الفاصولياء المخبوزة، في ظهور مميز على عرش المعروضات في معرض (كيك أند بيك ) السنوي في لندن.

وفي المعرض الذي انطلق بالعاصمة البريطانية، لندن ويستمر لمدة 3 أيام، تمركزت شخصيات تاريخية ومعالم وحيوانات وأحداث رياضية وكلها "صالحة للأكل " ويشير الخبراء في هذا المجال إلى أن التواصل الاجتماعي لعبت دورا في ازدهار "حرفة السكر " بمشاركة مجموعات متزايدة من الخبازين الشباب.

وفي نفس الوقت تناول مشاركون، أنماطا أخرى من التصاميم، فقد قام البعض بتصميم حلويات على شكل لحوم وخضراوات وأجبان ولحوم ، في حين قدم آخرون تصاميم من الكيك، على شكل أكواب الشاي والسندويشات والجبن وعشاء الدجاج المشوي وغيرها من الأشكال المبتكرة.

وبعض المشاركين ذهبوا إلى نوع أكثر كوميدية وفكاهة في تصميم الكعك فتجد هناك التصاميم بأحدث خامات الألوان وكأنها لوحة. أمّا أحد المشاركين فقد زيّن عمله بـ"تشرشل"، رئيس الوزراء البريطاني الشهير مع مذكرة كتبت "بالسكر " وذلك لواحدة من خطبه الشهيرة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في مسابقة "كيك آند بيك" الأحد والفائز سيتلقى مجموعة من الخبز وإكسسوارات المطبخ.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)