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شاهد: الشرطة البرازيلية تكتشف نفقا لسرقة 317 مليون دولار من بنك

6/10/2017

قالت الشرطة البرازيلية إنها اكتشفت نفقا بطول 500 متر كان يستهدف سرقة أحد فروع بنك البرازيل الحكومي بمدينة ساو باولو، والذي كان يضم ما يساوي 317 مليون دولار.

وقالت شرطة ولاية ساو باولو في بيان إنها راقبت العصابة التي كانت تخطط للأمر طوال ثلاثة أشهر، لكنها لم تكتشف مسألة النفق سوى يوم الإثنين.

وقالت الشرطة إن النفق كان قد اكتمل، وإن عناصرها استطاعت اعتقال 16 شخصا من العصابة قبل أن يتمكنوا من إتمام عملية السرقة.

وعرضت قناة "غلوبو تي في" البرازيلية لقطات لأفراد العصابة مقيدين على الأرض، وبعض المعدات التي استخدمت في الحفر، بينما بدا أن النفق قد اكتمل حفره بالفعل، وقد ظهر مدعما بأعمدة حديدية.

وقال المحقق فابيو بينيرو لوبيز إن العصابة أنفقت 1.27 مليون دولار لحفر النفق، الذي امتد تحت الأرض من منزل قريب من البنك.

وقد قامت السلطات بصب الخرسانة في موقع الحفر لإغلاق النفق.

وكانت عصابة أخرى قد تمكنت من سرقة أحد البنوك بمدينة فورتاليزا قبل 12 عاما، وسرقة ما يساوي 70 مليون دولار من الأموال.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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