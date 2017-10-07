شاهد: الحُب يثير المتاعب في أحد مخابز أمريكا

واجهّ مخبز (نشوبا بروك ) والذي يفخر بمنتجاته ويقول إن جميعها مصنوعة مع الحب، مشكلة مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بسبب هذا الاعتقاد.

وفى رسالة نشرت هذا الأسبوع على موقع إدارة الاغذية والعقاقير، قالت الوكالة إن اللوائح الفدرالية تتطلب أن يتم ادراج المكونات حسب اسمها المعتاد وأن " الحب " ليس اسما شائعا أو معتادا للمكون، ويعتبر مادة تدخل لأنه ليس جزءا من الاسم العادي أو المعتاد للمكون.

ومالك مخبز نشوبا بروك في كونكورد، ماساتشوستس اعتاد وضع كلمة " الحُبّ " ضمن مكونات منتجاته وكان يفخر بهذا، قائلا إن جميع بضائعه مصنوعة مع الحب، غير أن الأمر لم يجد القبول لدى السلطات والتي طالبته بحذف الكلمة من محتويات المنتج.

وقد أبدى صاحب المحل وبعض الزبائن دهشتهم من طلب السلطات بإزالة الكلمة من المحتويات، وقالوا إن السلطات يجدر بها تركيز الضوء على محتويات وكلمات تبدو أكثر "قبحا" على المنتجات، وأن كلمة الحب المدرجة ضمن المحتويات لا يمكن أن تكون مدعاة لقلق المستهلكين أو أنها ستعمل على إيذاء السلامة العامة أو الصحة، كما قال صاحب المخبز.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية في بيان الأربعاء إن إدراج "الحب" هو مجرد واحد من عدة انتهاكات على المخبز، بما في ذلك فشل الشركة في التنظيف وتعقيم معدات الخبز ومرافقها بشكل صحيح.

ويقول صاحب المخبز غيتس إن المخبز سيتعاون "تعاونا كاملا" مع إدارة الأغذية والعقاقير، مؤكدا أن المخبز لديه "عقد تنظيف بمبلغ 100 ألف دولار سنويا"، بالإضافة إلى عقد لمكافحة الآفات.