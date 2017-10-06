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شاهد: حضور نسائي لافت في معرض للسيارات الفاخرة بالسعودية

6/10/2017

شهد معرض للسيارات الفاخرة بالعاصمة السعودية الرياض إقبالا نسائيا ملحوظا وذلك بعد أيام من مرسوم ملكي منح النساء الحق في قيادة السيارات للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وعبر عدد من النساء المشاركات في المعرض عن رغبتهن الآن في امتلاك سيارة بعد المرسوم الذي أصدره الملك سلمان أواخر الشهر الماضي والذي يمنح النساء الحق في قيادة السيارات بعد عقود من المنع.

وكانت السعودية قبل هذا الإعلان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على النساء قيادة السيارات. ويبدأ تطبيق هذا المرسوم في شهر يوليو/تموز المقبل.

وقال حسن الدوسري، وهو ممثل لإحدى شركات السيارات، إن هذا المعرض كان فرصة كي تعبر النساء عن آرائهن فيما يتعلق بإمكانيات السيارات التي يرغبن بها، من ناحية الحجم واللون، وغير ذلك، كي يمكن تلبية طلباتهن. من قِبل شركات تصنيع السيارات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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