شاهد: إدانة "جيمس بوند الألماني" بالتهرب الضريبي

قضت محكمة ألمانية بسجن ضابط مخابرات ألماني سابق لعامين مع وقف التنفيذ بعد إدانته بالتهرب الضريبي رغم تاريخه المهني الحافل.

ووجهت إلى فيرنر ماوس، الذي أطلق عليه "جيمس بوند ألمانيا"، اتهامات بإخفاء ملايين اليورو عن سلطات الضرائب الألمانية في حسابات بالخارج بين عامي 2002 و2011.

ويقول ماوس، 77 عاما، إن هذه الحسابات فتحها طرف ثالث لدفع أموال لمهمات سرية مثل عمليات إطلاق سراح الرهائن.

ويقول ماوس، الذي استمرت حياته المهنية نحو أربعين عاما، على موقعه الإلكتروني إنه شارك في القضاء على أكثر من مئة عصابة إجرامية واعتقال نحو ألفي شخص.

ولا تقول السلطات الألمانية شيئا عن ماوس ومسيرته المهنية. لكن وسائل الإعلام تصفه بأنه أحد أبرز العملاء السريين الذين عملوا لحساب ألمانيا ونفذ العديد من المهمات السرية خلال الحرب الباردة وما بعدها. وظهرت الاتهامات ضده ضمن ما كشفته أوراق بنما.

وقال القاضي خلال النطق بالحكم إنه تم أخذ "الإنجازات المبهرة في حياة ماوس" في الاعتبار عند الحكم عليه. وإلى جانب الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ ألزمت المحكمة ماركوس بدفع 200 ألف يورو لمنظمات خيرية.