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شاهد: أكبر مهرجان ثقافي للقصص المصورة والأفلام في نيويورك

6/10/2017

توافدت جماهير الكتاب الهزلي إلى مركز جافيتس في نيويورك الخميس لحضور مهرجان "نيويورك كوميك كون" والذي يُعد أكبر حدث ثقافي للبوب على الساحل الشرقي.

ويسلط المهرجان الضوء على الروايات والقصص المصورة والأفلام والبرامج التلفزيونية وألعاب الفيديو.

 ويكرس هذا الحدث الذي يستمر أربعة أيام، للكوميديا ​​والروايات الرسومية والألعاب والأفلام والتلفزيون مع العارضين الذين أقاموا أكواخ مبهرة تعرض أحدث منتجاتهم.

ويعرض خلال المهرجان لوحات لمؤلفي الكتب الهزلية والمديرين التنفيذيين لهذه الصناعة، إضافة إلى مشاركات بعض نجوم السينما والتلفزيون ولقطات من أحدث الأفلام.

ويتوقع المنظمون أن يزور المهرجان هذا العام، 200 ألف خلال فترة أربعة أيام، مؤكدين أن سر نجاحها هو الشمولية، وأوضح المنظمون، أن المهرجان يتجاوز العرق والدين والعمر وكل تمييز يفرق بين البشر.

وتجتذب الفعالية نجوما من أوربا مثل الفنان الكوميدي الفرنسي ألكسيس سينتيناك الذي جاء إلى نيويورك كوميك كون للمرة الأولى، وقال ان الكوميديا ​​الفرنسية والأمريكية متشابهة في رسم الأسلوب، ولكنها تختلف في المخرجات النهائية والتي تؤدي إلى أسلوب سرد مختلف.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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