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اليابانيون لا يعرفون مواطنهم كازو إيشيغورو الذي فاز بنوبل للأدب!

البريطاني المولود في اليابان كازو إيشيجورو الفائز بنوبل للأدب
البريطاني المولود في اليابان كازو إيشيجورو الفائز بنوبل للأدب
6/10/2017

بعد دقائق من إعلان فوز الكاتب البريطاني المولود في اليابان كازو إيشيغورو بجائزة نوبل للأدب لهذا العام.

توجه اليابانيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليطرحوا سؤالا واحدا، من هو هذا الرجل؟

وبالنسبة لمن لم يسمعوا قط عن الكاتب صاحب رواية (ذا ريمينز أوف ذا داي) وغيرها من الروايات التي نالت جوائز أثار الاسم الذي ظهر على شاشات هواتفهم وتلفزيوناتهم دهشتهم.

فوقع الاسم على الأذن ياباني من دون شك لكنه كان مكتوبا في خانة محلية مخصصة للأسماء والكلمات الأجنبية.

ولا يتمتع إيشيغورو بأية شهرة في اليابان على النقيض من زميله هاروكي موراكامي.

لكن بحلول (الجمعة) كانت اليابان تحتفي بالكاتب البريطاني البالغ من العمر 62 عاما والذي يكتب رواياته باللغة الإنجليزية، باعتباره واحدا من أبنائها، مستغلة تعبيره عن الارتباط العاطفي والثقافي بالبلاد التي غادرها في سن الخامسة.

وقال إيشيغورو (الخميس) "لطالما قلت على مدى مسيرتي المهنية إنه رغم أنني نشأت في هذا البلد (بريطانيا) فإن جزءا كبيرا من نظرتي للعالم ومن أسلوبي الفني ياباني لأني تربيت في كنف أبوين يابانيين يتحدثان اليابانية".

وتصدر فوزه بالجائزة الصفحات الأولى في الصحف اليابانية التي وصفته بأنه ابن مدينة "ناغازاكي" الذي حصل على الجنسية البريطانية وهو شاب.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء "بالنيابة عن الحكومة أود أن أعبر عن سعادتنا بفوز شخص من أصل ياباني بجائزة نوبل للأدب".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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